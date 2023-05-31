Родители кричат о помощи: детей хотят оставить без школы в районе Седанки

Вокруг участка на Седанке, по ул. Горького, 10 возникли серьезные споры. Родители учеников частной международной школы бьют тревогу, они уверены – землю, на которой находится образовательное учреждение пытаются отобрать силой, сообщает PRIMPRESS.
Вокруг участка на Седанке, по ул. Горького, 10 возникли серьезные споры. Родители учеников частной международной школы бьют тревогу, они уверены – землю, на которой находится образовательное учреждение пытаются отобрать силой, сообщает PRIMPRESS.
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