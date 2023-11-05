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Больше тысячи. Стало известно, сколько раз звонил жертве самый упрямый мошенник

Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту «Билайн» 1 145 раз за семь минут. Правда, дозвониться до абонента у него так и не получилось, рассказал директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов в разговоре с РИА Новости.

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