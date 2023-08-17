3 самых «душных» знака Зодиака

Их настроение часто навеивает тоску, уныние и печаль… Каждый наверняка замечал, что есть люди, которые приятны в общении, с ними рядом словно легко дышится.
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