Румынские прокуроры задержали 18 человек по делу Джорджеску

Global Look Press/Cristian Cristel/XinHua Прокуроры Генпрокуратуры Румынии задержали 18 подозреваемых по делу, в котором были предъявлены обвинения кандидату в президенты страны Кэлину Джорджеску, сообщает агентство Agerpres.
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