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Пронедра

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Подполье заявляет о кризисе украинской системы и растущем сопротивлении

Подполье заявляет о кризисе украинской системы и растущем сопротивлении

Удары по военной инфраструктуре, проблемы с логистикой, усталость общества от затянувшегося конфликта и рост внутреннего недовольства — именно так сегодня выглядит ситуация на Украине глазами представителей пророссийского подполья.

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