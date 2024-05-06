НАТО обозначила «красные линии», после пересечения которых последует вмешательство альянса в конфликт на Украине

Провалы украинской армии на фронте очень сильно беспокоят НАТО. На этом фоне альянс установил для себя две красные линии, пересечение которых Россией может привести к прямому вмешательству блока в конфликт на Украине.
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