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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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НАТО обозначила «красные линии», после пересечения которых последует вмешательство альянса в конфликт на Украине

НАТО обозначила «красные линии», после пересечения которых последует вмешательство альянса в конфликт на Украине

Провалы украинской армии на фронте очень сильно беспокоят НАТО. На этом фоне альянс установил для себя две красные линии, пересечение которых Россией может привести к прямому вмешательству блока в конфликт на Украине.

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Но перед вмешательством альянса надо успеть им всем по ядерной боеголовке на башку одеть!
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6 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Это их злоба от беспомощности. Памперсы у них не просыхают , вот и исходят злобой и грозятся.😡
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5 час.
Вячеслав 5
Приднестровье никто не отдаст ни Румынам ни НАТО а Молдавии и его народу пора понять-без России им не жить-пора задуматься что несёт Европа любому свободному народу.
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4 час.

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