НАТО обозначила «красные линии», после пересечения которых последует вмешательство альянса в конфликт на Украине

АЕ Анна Егорова Но перед вмешательством альянса надо успеть им всем по ядерной боеголовке на башку одеть!

anna_n8mailru Надежда Антошкина Это их злоба от беспомощности. Памперсы у них не просыхают , вот и исходят злобой и грозятся.😡