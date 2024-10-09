Лебедев: российские силы ударили по личному составу ВСУ в Кременчуге

Российские силы в ночь на 10 октября атаковали территории Кривого Рога и Кременчуга на Украине. Подробности озвучил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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