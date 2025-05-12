Адвокат Жорин: дактилоскопия по делу Хубутии об избиении Юлии Ван не потребовалась

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы экс-министра торговли Московской области и бизнесмена Михаила Хубутии, сообщил ТАСС, что снятие отпечатков в рамках предварительного следствия по уголовному делу об избиении бывшей подруги Хубутии Юлии Ван не понадобилось.
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