Адвокат Жорин: дактилоскопия по делу Хубутии об избиении Юлии Ван не потребовалась

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы экс-министра торговли Московской области и бизнесмена Михаила Хубутии, сообщил ТАСС, что снятие отпечатков в рамках предварительного следствия по уголовному делу об избиении бывшей подруги Хубутии Юлии Ван не понадобилось.