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World Athletics Ultimate Championships. Разыграют медали в беге на 100 м и в прыжках в длину у мужчин, прыжках с шестом, беге на 100 м у женщин

12 сентября в Будапеште пройдет второй соревновательный день World Athletics Ultimate Championships.  World Athletics Ultimate Championships Будапешт, Венгрия Мужчины 400 м 20.

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