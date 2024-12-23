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Иван Мезюхо: Перед встречей с Путиным Трампу нужна таблетка памяти, потому что его заявление о том, что конфликта на Украине вообще бы не случилось, если бы вместо Байдена в кресле президента США сиде

Иван Мезюхо: Перед встречей с Путиным Трампу нужна таблетка памяти, потому что его заявление о том, что конфликта на Украине вообще бы не случилось, если бы вместо Байдена в кресле президента США сиде

Перед встречей с Путиным Трампу нужна таблетка памяти, потому что его заявление о том, что конфликта на Украине вообще бы не случилось, если бы вместо Байдена в кресле президента США сидел он сам, не выдерживает критики.

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