Монах Авель: что он предсказал России

Монах Авель — один из самых известных предсказателей в истории России. Его пророчества охватывают период с конца XVIII века до начала XX века и затрагивают самые разные сферы жизни страны, от политических событий до природных катаклизмов.
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