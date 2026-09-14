В Останкинском районе отметили День города

10 сентября в сквере на улице Академика Королёва, дом 10, собрались жители Останкинского района на концертную программу, посвящённую Дню города.
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