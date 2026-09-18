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Сәрия Сабурская РФ Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда катнашты

Татарстанда Кеше хокуклары буенча вәкил Сәрия Сабурская тугызынчы чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда катнашты.

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