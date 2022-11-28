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Николо Мелли отреагировал на оскорбительные сообщения от поклонников «Фенербахче»

Форвард «Милана» Николо Мелли отреагировал на оскорбительные сообщения от поклонников «Фенербахче», которые получает в последние дни в социальных сетях.

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