Будет «хуже, чем Хиросима»

Почему Россия не намерена пока использовать в СВО снаряды с обедненным ураном Валерий Панов США обсуждают поставку Украине танковых снарядов с обедненным ураном, сообщает The Wall Street Journal.
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