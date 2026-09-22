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Царьград

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Массовое ДТП в Магнитогорске: погиб 19-летний водитель

Массовое ДТП в Магнитогорске: погиб 19-летний водитель

Вечером 21 сентября на улице 9 Мая в Магнитогорске столкнулись шесть автомобилей. Водитель 2005 года рождения погиб на месте, ещё два человека доставлены в больницу с травмами.

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