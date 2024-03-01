Ryan Garcia’s Dad Accused Of Racism, Devin Haney Vows To Knock Out Son Over ‘Nappy Head’ Comment

Things got a bit heated at the second Ryan Garcia- Devin Haney press conference in Los Angeles. During a back and forth between the fighters’ fathers, Henry Garcia called Bill Haney a “nappy headed mother—‘ after the elder Haney mocked Garcia’s hair.
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