Brobible
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Brobible

14 подписчиков

Ryan Garcia’s Dad Accused Of Racism, Devin Haney Vows To Knock Out Son Over ‘Nappy Head’ Comment

Ryan Garcia’s Dad Accused Of Racism, Devin Haney Vows To Knock Out Son Over ‘Nappy Head’ Comment

Things got a bit heated at the second Ryan Garcia- Devin Haney press conference in Los Angeles. During a back and forth between the fighters’ fathers, Henry Garcia called Bill Haney a “nappy headed mother—‘ after the elder Haney mocked Garcia’s hair.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх