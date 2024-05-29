Появились первые подробности и спойлеры о смартфоне с большим акцентом на функции ИИ Realme GT6

Realme продолжает удивлять своих поклонников новыми технологиями и функциями. После того, как были раскрыты подробности о готовящемся устройстве Realme GT 6T, стало известно, что компания работает над следующей моделью — Realme GT6.
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