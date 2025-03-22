Теракт в "Крокус Сити Холле" был спланирован спецслужбами недружественного государства

Теракт в подмосковном Crocus City Hall год назад был спланирован спецслужбами недружественного государства для дестабилизации обстановки в России, заявила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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