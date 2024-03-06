Olvik Многие задумываются – а что будет после СВО? Как жить станем? В заголовок вынесены главные тезисы последних выступлений Сергея Караганова (научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётного председателя Совета по внешней и оборонной политике).
Поворот на Восток или «Сибиризация» России – серьёзно?
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Интересно для осмысления, но ложка дегтя с великой гнидой соЛЖЕницыным вызывает недоумение...
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17 час.
Рауф Растов
Отчасти можно согласиться с автором в том отношении, что в геополитике нам не следует совершать слишком опрометчивые резкие повороты и слишком широкие шаги в сторону Востока. Но не только потому, что нам не следует просто так оставлять свои позиции на западном фронте, полностью отгородившись от Запада. А, главным образом, потому, что для обоснования такого фундаментального разворота потребуется огромный массив достаточно добротного аналитического материала. И соль проблемы здесь заключается не столько в том, что у нас не имеется необходимого количества аналитических центров, способных обеспечить подобной информацией наше политическое руководство, а в том, что в текущих условиях пока ещё не усматривается достаточно выраженная проявленность ведущих геополитических тенденций на мировой шахматной доске. Если здесь продолжить шахматную аналогию, соотнесённую с названием упоминаемой книги З. Бжезинского "Великая шахматная доска", то в нынешней геополитической ситуации для нас будет более разумным и целесообразным, одновременно и постепенно сближаясь с Востоком, совершать при этом так называемые промежуточные ходы. То есть, речь здесь идёт о таких продуманных выжидательных мерах, которые, лишь на первый взгляд казались бы тактическими, однако предпринимались бы с дальним прицелом на усложнение всей геополитической обстановки для противника и, тем самым, на улучшение наших стратегических позиций на мировой арене.
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17 час.
Виктор Александрович
По моему мнению во-первых следовало бы (с учетом сложившейся геополитической ситуации) поднять эти вопросы в БРИКС, поскольку мы встроены в этот многообещающий союз. Несмотря на то, что это внутреннее дело России, следовало бы повысить значение БРИКС в его собственных глазах привлечением его мнения. Во-вторых я считаю, что очень интенсивное освоение Дальнего Востока не подкреплено достаточно мощным "средним звеном" - Западной Сибирью как связующим звеном и Забайкальем. Также на СМП отсутствует достаточно мощный "перевалочный" узел, которым мог бы быть на п-ове Ямал и на котором должна появиться железная дорога в центр России. При наличии такой инфраструктуры Россия станет привлекательнее для логистики и нам станет легче осваивать недра Забайкалья и Якутии. А с учетом мнения БРИКС легче проталкивать вопросы в ООН (или что там создадут).
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15 час.
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