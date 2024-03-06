Поворот на Восток или «Сибиризация» России – серьёзно?

Рауф Растов

Отчасти можно согласиться с автором в том отношении, что в геополитике нам не следует совершать слишком опрометчивые резкие повороты и слишком широкие шаги в сторону Востока. Но не только потому, что нам не следует просто так оставлять свои позиции на западном фронте, полностью отгородившись от Запада. А, главным образом, потому, что для обоснования такого фундаментального разворота потребуется огромный массив достаточно добротного аналитического материала. И соль проблемы здесь заключается не столько в том, что у нас не имеется необходимого количества аналитических центров, способных обеспечить подобной информацией наше политическое руководство, а в том, что в текущих условиях пока ещё не усматривается достаточно выраженная проявленность ведущих геополитических тенденций на мировой шахматной доске. Если здесь продолжить шахматную аналогию, соотнесённую с названием упоминаемой книги З. Бжезинского "Великая шахматная доска", то в нынешней геополитической ситуации для нас будет более разумным и целесообразным, одновременно и постепенно сближаясь с Востоком, совершать при этом так называемые промежуточные ходы. То есть, речь здесь идёт о таких продуманных выжидательных мерах, которые, лишь на первый взгляд казались бы тактическими, однако предпринимались бы с дальним прицелом на усложнение всей геополитической обстановки для противника и, тем самым, на улучшение наших стратегических позиций на мировой арене.