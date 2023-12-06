Редчайший горал был найден в нацпарке "Земле леопарда"

На видеозаписи, сделанной в национальном паркое "Земля леопарда", был зафиксирован редчайший горал. На кадрах видно, как животное осторожно передвигается по каменистой местности, а затем быстро удаляется от места съемки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии