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Стало известно, что Аллегрова влачит жалкое существование на одну пенсию

Стало известно, что Аллегрова влачит жалкое существование на одну пенсию

Артистка Ирина Аллегрова, известная своими хитами в нулевых годах, сейчас оказалась в тени и вызывает смешанные чувства у поклонников.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Пусть продаст домик в Италии и будет жизнь в удовольствие.
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9 час.
Г
Гость
Наш пострел, везде успел, это про Кравец. Ну про всех она всё знает. Если много тряпок лишних, так раздала бы людям бедным, не обязательно трубить об этом повсюду и хвастаться своей обеспеченной жизнью.
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Бендер Задунайский
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