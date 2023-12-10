Артистка Ирина Аллегрова, известная своими хитами в нулевых годах, сейчас оказалась в тени и вызывает смешанные чувства у поклонников.
Стало известно, что Аллегрова влачит жалкое существование на одну пенсию
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Пусть продаст домик в Италии и будет жизнь в удовольствие.
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9 час.
Г
Гость
Наш пострел, везде успел, это про Кравец. Ну про всех она всё знает. Если много тряпок лишних, так раздала бы людям бедным, не обязательно трубить об этом повсюду и хвастаться своей обеспеченной жизнью.
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8 час.
Бендер Задунайский
Аж до слез ! Пусть киркоров в подтанцовку возьмет ... за еду .
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4 час.
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