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Киев атаковал беспилотниками Энгельс и Саратов: БПЛА попал в жилой комплекс

Киев атаковал беспилотниками Энгельс и Саратов: БПЛА попал в жилой комплекс

В ночь на 26 августа киевский режим атаковал беспилотниками ряд российских городов. Так, в Саратове в 6 часов утра (5 часов по московскому времени) попаданием БПЛА был поврежден 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай».

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