Киев атаковал беспилотниками Энгельс и Саратов: БПЛА попал в жилой комплекс

В ночь на 26 августа киевский режим атаковал беспилотниками ряд российских городов. Так, в Саратове в 6 часов утра (5 часов по московскому времени) попаданием БПЛА был поврежден 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии