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"Как у вас с яйцами?": Путина раскритиковали за рост цен на яйца, курицу и ЖКХ — президент извинился и обещал всё исправить

"Как у вас с яйцами?": Путина раскритиковали за рост цен на яйца, курицу и ЖКХ — президент извинился и обещал всё исправить

Политика Игоря Таланцева Путина в прямом эфире отчитали за рост цен на яйца и ЖКХ. 😀 Путин ответил очень скромно и даже извинился.

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