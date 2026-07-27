В Рязанской области сняли с продажи 137 партий хлебобулочной и кондитерской продукции

Инспекторы ведомства за данный период изучили 657 проб хлебобулочной и кондитерской продукции. Образцы исследовались по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям и на содержание ГМО.
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