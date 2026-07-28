Первую отечественную вакцину против менингококка регистрируют в России

Компания-разработчик сообщила о завершении клинических испытаний новой российской вакцины от менингококковой инфекции, которая будет производиться в Подольске по полному циклу, что обеспечит независимость от импортных поставок.
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