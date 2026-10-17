Меган Маркл почувствовала себя "опозоренной" перед Кейт Миддлтон из-за ситуации с возвратом платьев в период своей жизни при британском дворе и устроила из-за этого скандал известному французскому модельеру Ролану Муре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Владимир Познер, ...
- Тимати купил экск...
- Принц Гарри вновь...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым