Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Российской Федерации Владимиру Путину в связи с террористическими актами в Дагестане и предложил содействие в проведении оперативно-разыскных мероприятий.
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