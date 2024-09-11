Опубликованы советы депутатов Госдумы по решению миграционного вопроса: политика под огнем критики

Каждый год 11 сентября в России отмечается День подразделений по вопросам миграции МВД. В этот день специалисты и общественные деятели обсуждают актуальные вопросы и возможные реформы в сфере миграционного законодательства.
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