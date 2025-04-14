В прокуратуре Севастополя обсудили сроки ввода в эксплуатацию долгостроя

Прокурор Ленинского района г. Севастополя Антон Кугатов провел выездной личный прием граждан – участников строительства жилого комплекса с объектами торговли, социального, культурного и бытового назначения, общественного питания, офисными помещениями и многоярусным паркингом на ул.
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