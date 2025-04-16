В Перми проверяют заявления о нападении бойцовских собак

Правоохранители проводит проверку по сообщению о нападении собак бойцовской породы на человека. Предполагается, что инцидент произошел перед зданием предприятия в Перми, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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