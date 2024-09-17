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Челябинск заволокло «ароматизированным» туманом

Челябинск заволокло «ароматизированным» туманом

Челябинск и еще несколько южноуральских городов заволокло туманом. «️Это красивое природное явление появилось в Челябинске и ряде территорий области в ночные и утренние часы, – сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

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