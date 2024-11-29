Политика как он...
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Политика как она есть

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«Скажет, что они святые люди»: Шахназаров раскритиковал Богомолова за дружбу с иноагентами

«Скажет, что они святые люди»: Шахназаров раскритиковал Богомолова за дружбу с иноагентами

Недавно несколько звезд высказались негативно в адрес режиссера Константина Богомолова. Их позицию поддержал журналист Михаил Шахназаров — он уверен, что муж Ксении Собчак первым поддержит вернувшихся в Россию звезд-иноагентов.

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