«Скажет, что они святые люди»: Шахназаров раскритиковал Богомолова за дружбу с иноагентами

Политика как она есть

Недавно несколько звезд высказались негативно в адрес режиссера Константина Богомолова. Их позицию поддержал журналист Михаил Шахназаров — он уверен, что муж Ксении Собчак первым поддержит вернувшихся в Россию звезд-иноагентов.