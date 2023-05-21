smi.today

4 341 подписчик

На саммите G7 впервые встретятся лидеры Южной Кореи и Украины

На саммите G7 впервые встретятся лидеры Южной Кореи и Украины

Первая личная встреча между президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и главой Украины Владимиром Зеленским пройдет 21 мая 2023 года в рамках саммита Большой семерки в Хиросиме, сообщило 21 мая Рёнхап со ссылкой администрацию южнокорейского лидера.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх