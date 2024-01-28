Кафельников назвал Медведева героем после поражения в финале Australian Open

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников объяснил, в чем заключалась ошибка российского теннисиста Даниила Медведева, который в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) проиграл представителю Италии Яннику Синнеру.
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