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На Украине придумали очередной план по остановке «Северного потока — 2»

На Украине придумали очередной план по остановке «Северного потока — 2»

Нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что единственным способом остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» является разрыв отношений между Германией и США, передает РИА Новости.

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