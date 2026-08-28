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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» пропустил во всех матчах этого сезона. 1.52 – пропустит от «Лилля»

«Лилль» примет «ПСЖ» во 2-м туре Лиги 1. Парижский клуб пропустил во всех матча на старте сезона – против «Астон Виллы» (2:1), «Ланса» (0:1) и «Ренна» (2:2).

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