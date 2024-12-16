В Красноярске воспитательница детского дома напала на детей-сирот во время прогулки

В Красноярске разразился громкий скандал, связанный с действиями сотрудника детского дома. Восстановленные видеоматериалы стали причиной для возбуждения уголовного дела — так сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
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