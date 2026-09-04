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Внешне почти калька с Apple, но технически очень необычный продукт. Kuycon представила монитор W34KB за 1300 долларов

Внешне почти калька с Apple, но технически очень необычный продукт. Kuycon представила монитор W34KB за 1300 долларов

34-дюймовый 5К ультравайд Компания Kuycon представила монитор W34KB, который по дизайну похож одновременно на мониторы Apple Studio Display и на ушедший на пенсию Mac Pro.

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