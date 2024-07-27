Юнармейцы и воспитанники ГКСУ СО «Новоаннинский ЦПД» присоединились к акции «Ангелы Донбасса», напоминающей о боли и страданиях детей во время войны на Донбассе.
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Юнармейцы и воспитанники ГКСУ СО «Новоаннинский ЦПД» присоединились к акции «Ангелы Донбасса», напоминающей о боли и страданиях детей во время войны на Донбассе.