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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Юнармейцы и воспитанники ГКСУ СО «Новоаннинский ЦПД» присоединились к акции

Юнармейцы и воспитанники ГКСУ СО «Новоаннинский ЦПД» присоединились к акции «Ангелы Донбасса», напоминающей о боли и страданиях детей во время войны на Донбассе.

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