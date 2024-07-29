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На Сахалине мужчина получил 13 лет колонии за убийство двух человек

На Сахалине мужчина получил 13 лет колонии за убийство двух человек

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за убийство двух человек, совершённое в 2005 году.13 лет лишения свободы в колонии строгого режима было назначено с учётом личности виновного и обстоятельств дела.

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