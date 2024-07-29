На Сахалине мужчина получил 13 лет колонии за убийство двух человек

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за убийство двух человек, совершённое в 2005 году.13 лет лишения свободы в колонии строгого режима было назначено с учётом личности виновного и обстоятельств дела.
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