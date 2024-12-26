Политика как он...
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Политика как она есть

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СМИ: Байден расстроился из-за завершения своего срока

СМИ: Байден расстроился из-за завершения своего срока

В последний месяц своего пребывания на посту президента США Джо Байден намерен отправиться с визитом в Ватикан и искать «облегчения и утешения» у Папы Римского Франциска.

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Комментарии
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Ф
Фил
Нечего страшного. Пойдет мороженного поест, поиграет в песочнице, глядишь жизнь и наладится.
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17 час.
Иван Иваныч
Утешение для Байдена....а может лучше сразу-упокоение? Весь в крови, развязал войну, финансирует её, оружие для убийств поставляет, люди гибнут, а он туда же- в святоши метит. Не к папе, а к нечистому на консультацию по вопросу какая сковорода комфортнее Байдену пора.
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16 час.

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