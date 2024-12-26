СМИ: Байден расстроился из-за завершения своего срока

Иван Иваныч

Утешение для Байдена....а может лучше сразу-упокоение? Весь в крови, развязал войну, финансирует её, оружие для убийств поставляет, люди гибнут, а он туда же- в святоши метит. Не к папе, а к нечистому на консультацию по вопросу какая сковорода комфортнее Байдену пора.