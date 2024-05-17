Лайфхаки, благодаря которым все будут на вас оборачиваться.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни встречал женщину, которая излучает невероятную энергетику. На первый взгляд кажется, что они ничем особенным не выделяются, но окружающие их люди все равно подсознательно тянутся к ней и стараются привлечь их внимание.
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