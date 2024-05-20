Дом по программе реновации построят на Армавирской улице

Новостройку в рамках реализации программы реновации возведут в Люблинском районе. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.