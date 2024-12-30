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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах об индивидуальных наградах: «Хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ, и я был частью этого. Это единственное, о чем я думаю в этом сезоне»

– Ты на пути к «Золотому мячу». Движут ли тобой индивидуальные награды? – Единственное, о чем я думаю, – мое желание, чтобы «Ливерпуль» выиграл лигу, и я хочу быть частью этого.

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