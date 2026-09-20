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Царьград

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ВЦИОМ оценивает: «Единая Россия» получила 49,4% голосов

ВЦИОМ оценивает: «Единая Россия» получила 49,4% голосов

На выборах в Государственную Думу девятого созыва партия «Единая Россия» набрала 49,4% голосов, следуют данные экзитполов ВЦИОМ.

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