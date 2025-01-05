Парламент Эстонии принял решение закрыть русскоязычную версию своего сайта. Причиной такого решения стала низкая посещаемость сайта.
Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А как же демократия,почему деревенские крысы качают права на нашей земле? Почему русская община позволяет ногихуторянам об них вытирать?
Ответить
17 час.
Eduard
Все знают,что эстонцы украли чужую территорию,
Ответить
17 час.
Eduard
Низкая? Ха,ха,половина и более населения это русскоязычные!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии