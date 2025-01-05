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Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта

Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта

Парламент Эстонии принял решение закрыть русскоязычную версию своего сайта. Причиной такого решения стала низкая посещаемость сайта.

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Комментарии
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Eduard
А как же демократия,почему деревенские крысы качают права на нашей земле? Почему русская община позволяет ногихуторянам об них вытирать?
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17 час.
Eduard
Все знают,что эстонцы украли чужую территорию,
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17 час.
Eduard
Низкая? Ха,ха,половина и более населения это русскоязычные!
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17 час.

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