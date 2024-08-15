«В душе Бракамонте кидает мыло на пол: «Поднимай». Реакцию Самедова не забуду никогда». Интервью легенды РПЛ

Олег Кузьмин — о Слуцком, сборной, «Спартаке» и «Рубине».Олег Кузьмин — настоящая легенда российского футбола (349 матчей в Премьер-лиге!) и самый возрастной дебютант в истории сборной: защитник впервые надел форму национальной команды аж в 34 года.
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