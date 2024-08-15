SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

100 подписчиков

«В душе Бракамонте кидает мыло на пол: «Поднимай». Реакцию Самедова не забуду никогда». Интервью легенды РПЛ

«В душе Бракамонте кидает мыло на пол: «Поднимай». Реакцию Самедова не забуду никогда». Интервью легенды РПЛ

Олег Кузьмин — о Слуцком, сборной, «Спартаке» и «Рубине».Олег Кузьмин — настоящая легенда российского футбола (349 матчей в Премьер-лиге!) и самый возрастной дебютант в истории сборной: защитник впервые надел форму национальной команды аж в 34 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх