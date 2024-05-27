Бронированные внедорожники Patriot начнет делать сам «УАЗ» Сегодня в продаже на российском рынке можно найти немало вариантов бронированных внедорожников «Патриот», однако все они являются результатом работ сторонних фирм, специализирующихся на переоборудовании заводских «УАЗиков».