Бронированные внедорожники Patriot начнет делать сам «УАЗ» Сегодня в продаже на российском рынке можно найти немало вариантов бронированных внедорожников «Патриот», однако все они являются результатом работ сторонних фирм, специализирующихся на переоборудовании заводских «УАЗиков».
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