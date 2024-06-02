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Зеленский: Китай не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Зеленский: Китай не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Китайская Народная Республика не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Соответствующее заявление сделал президент бывшей советской республики Владимир Зеленский, пишет Telegram-канал BRIEF.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Заявление сделал  БЫВШИЙ президент бывшей советской республики  Зеленский. Не приедет Китай и что? Правильно и сделает что не приедет СИ!
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13 час.
ЛС
Лидия Санникова
Это российские территории, которые большевики назвали украиной. Обнюханный наркоман.
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12 час.

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