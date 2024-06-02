Зеленский: Китай не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Китайская Народная Республика не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Соответствующее заявление сделал президент бывшей советской республики Владимир Зеленский, пишет Telegram-канал BRIEF.
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